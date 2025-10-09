Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Aktie im Blick

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Bettermoo(d) Food-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Frankfurt bei 0,055 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Bettermoo(d) Food-Aktie um 16:02 Uhr im Frankfurt-Handel bei 0,055 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,055 EUR aus. Im Tief verlor die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,055 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,055 EUR.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,035 EUR erreichte der Titel am 10.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 94,667 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,001 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 98,913 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 50000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.12.2025 terminiert. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net