Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food mit herben Abschlägen am Donnerstagmittag

09.10.25 12:06 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zuletzt ging es für die Bettermoo(d) Food-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 7,9 Prozent auf 0,067 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab im BMN-Handel um 11:43 Uhr um 7,9 Prozent auf 0,067 EUR nach. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,065 EUR ab. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,067 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 21 Bettermoo(d) Food-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,020 EUR erreichte der Titel am 10.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Kursplus von 1.417,857 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 02.07.2025 auf bis zu 0,000 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 99,702 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 50000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.12.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

