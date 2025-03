Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Montagnachmittag auf Höhenflug

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 52,8 Prozent im Plus bei 0,275 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:43 Uhr sprang die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel an und legte um 52,8 Prozent auf 0,275 EUR zu. In der Spitze legte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,280 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,194 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 130 Bettermoo(d) Food-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,100 EUR an. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 1.027,273 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 18.02.2025 auf bis zu 0,088 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 213,927 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 31.10.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 60000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 28.03.2025 erwartet. Schätzungsweise am 26.06.2026 dürfte Bettermoo(d) Food die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net