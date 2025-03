Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag im Bullenmodus

Blick auf Bettermoo(d) Food-Kurs

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der BMN-Sitzung 10,6 Prozent auf 0,199 EUR zu.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 09:13 Uhr 10,6 Prozent im Plus bei 0,199 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,199 EUR an. Bei 0,194 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag.

Bei 3,100 EUR markierte der Titel am 11.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1.457,789 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.02.2025 bei 0,088 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,980 Prozent.

Am 27.12.2024 äußerte sich Bettermoo(d) Food zu den Kennzahlen des am 31.10.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,07 CAD je Aktie eingebüßt. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 60000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Bettermoo(d) Food am 28.03.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Bettermoo(d) Food-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 26.06.2026.

