Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger decken sich am Mittwochnachmittag mit Bettermoo(d) Food ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Bettermoo(d) Food legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 7,5 Prozent auf 0,057 EUR.

Die Aktie legte um 15:42 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 7,5 Prozent auf 0,057 EUR zu. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,057 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,057 EUR.

Bei 1,080 EUR erreichte der Titel am 25.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 1.794,737 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,013 EUR am 13.02.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Verlust von 77,193 Prozent wieder erreichen.

Am 30.06.2025 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 50000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Bettermoo(d) Food dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 17.12.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net