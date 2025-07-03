Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittwochmittag verlustreich

So bewegt sich Bettermoo(d) Food

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 0,096 EUR nach.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 11:44 Uhr um 0,4 Prozent auf 0,096 EUR ab. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,096 EUR nach. Bei 0,096 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag.

Bei 1,105 EUR erreichte der Titel am 26.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.055,858 Prozent hinzugewinnen. Am 02.07.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,000 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 99,791 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 50000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 18.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Bettermoo(d) Food dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net