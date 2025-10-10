Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Freitagmittag massiv unter Druck

DAX24.564 -0,2%Est505.623 ±-0,0%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,82 +1,7%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.010 -0,2%Euro1,1572 ±0,0%Öl64,42 -1,2%Gold3.995 +0,5%
So entwickelt sich Bettermoo(d) Food

10.10.25 12:05 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Aktionäre schickten das Papier von Bettermoo(d) Food nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 16,0 Prozent auf 0,067 EUR.

Die Aktie verlor um 11:43 Uhr in der BMN-Sitzung 16,0 Prozent auf 0,067 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,067 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,067 EUR. Der Tagesumsatz der Bettermoo(d) Food-Aktie belief sich zuletzt auf 1.259 Aktien.

Am 11.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,986 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1.367,262 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,000 EUR am 02.07.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 99,702 Prozent Luft nach unten.

Am 30.06.2025 legte Bettermoo(d) Food die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2025 endete, vor. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 50000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 18.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Bettermoo(d) Food möglicherweise am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

