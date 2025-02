Aktienkurs aktuell

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food bricht am Nachmittag nach oben aus

11.02.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 19,0 Prozent im Plus bei 0,250 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bettermoo(d) Food nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie um 15:44 Uhr 19,0 Prozent auf 0,250 EUR. Bei 0,257 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,205 EUR. Bisher wurden heute 5.000 Bettermoo(d) Food-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2024 auf bis zu 3,100 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 91,935 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 04.02.2025 auf bis zu 0,100 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 151,004 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Die Bilanz zum am 31.10.2024 abgelaufenen Quartal legte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 60000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD. Voraussichtlich am 28.03.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Bettermoo(d) Food-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 26.06.2026. Redaktion finanzen.net

