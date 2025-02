Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food bricht am Vormittag nach oben aus

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 19,0 Prozent im Plus bei 0,250 EUR.

Das Papier von Bettermoo(d) Food konnte um 09:13 Uhr klettern und stieg im BMN-Handel um 19,0 Prozent auf 0,250 EUR. Bei 0,250 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,205 EUR.

Am 11.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,100 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1.140,000 Prozent Plus fehlen der Bettermoo(d) Food-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,100 EUR. Dieser Wert wurde am 04.02.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 151,004 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 60000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Bettermoo(d) Food am 28.03.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net