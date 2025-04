Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag auf Verkaufszetteln der Anleger

So entwickelt sich Bettermoo(d) Food

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 7,0 Prozent im Minus bei 0,185 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies um 09:13 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 7,0 Prozent auf 0,185 EUR abwärts. Im Tief verlor die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,170 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,170 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.04.2024 bei 1,790 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 867,568 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,088 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 111,187 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 01.04.2025 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,24 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 20000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.06.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net