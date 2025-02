Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag im Sinkflug

So bewegt sich Bettermoo(d) Food

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt mit Abschlägen von 22,2 Prozent bei 0,210 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Bettermoo(d) Food gab in der BMN-Sitzung ab. Um 09:13 Uhr ging es um 22,2 Prozent auf 0,210 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,210 EUR. Bei 0,285 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.000 Bettermoo(d) Food-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2024 bei 3,100 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 1.376,190 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,100 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 110,843 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 27.12.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.10.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 60000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Bettermoo(d) Food am 28.03.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net