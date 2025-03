Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food steigt am Mittwochnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 0,260 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Bettermoo(d) Food nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie um 15:43 Uhr 4,0 Prozent auf 0,260 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bettermoo(d) Food-Aktie bisher bei 0,260 EUR. Bei 0,250 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 5.990 Bettermoo(d) Food-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,100 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.03.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1.092,308 Prozent. Am 18.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,088 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 66,308 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bettermoo(d) Food veröffentlichte am 27.12.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 CAD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 60000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q2 2025 wird am 28.03.2025 erwartet. Bettermoo(d) Food dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 26.06.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net