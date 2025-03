Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittwochvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Blick auf Bettermoo(d) Food-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich zuletzt im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,250 EUR an der Tafel.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel um 09:13 Uhr bei 0,250 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 0,250 EUR erreichte die Bettermoo(d) Food-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,250 EUR ein. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,250 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,100 EUR) erklomm das Papier am 11.03.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Kursplus von 1.140,000 Prozent wieder erreichen. Am 18.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,088 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,960 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.10.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,07 CAD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 60000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q2 2025 wird am 28.03.2025 erwartet. Bettermoo(d) Food dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 26.06.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net