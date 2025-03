Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Bettermoo(d) Food im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bettermoo(d) Food nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 0,251 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:50 Uhr in der BMN-Sitzung 0,4 Prozent auf 0,251 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,251 EUR. Bei 0,250 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Zuletzt wurden via BMN 1.000 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,100 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.135,060 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.02.2025 (0,088 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 65,100 Prozent.

Am 27.12.2024 hat Bettermoo(d) Food in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,07 CAD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 60000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Am 28.03.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Bettermoo(d) Food veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net