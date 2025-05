Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zuletzt wies die Bettermoo(d) Food-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 0,080 EUR nach oben.

Das Papier von Bettermoo(d) Food konnte um 15:56 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,3 Prozent auf 0,080 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,130 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,130 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.030 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Am 11.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,300 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1.520,948 Prozent. Bei einem Wert von 0,013 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 83,791 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 01.04.2025 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 20000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q1 2026 wird am 02.06.2025 erwartet. Am 26.06.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net