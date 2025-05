Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food kommt am Mittag kaum vom Fleck

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Im BMN-Handel kam die Bettermoo(d) Food-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 0,107 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Bewegung ließ sich um 11:44 Uhr bei der Bettermoo(d) Food-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via BMN bei 0,107 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie sogar auf 0,111 EUR. Das Tagestief markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,100 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,100 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.000 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Am 11.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,305 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 1.119,626 Prozent Luft nach oben. Bei 0,088 EUR fiel das Papier am 18.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,131 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 01.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,24 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 20000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Am 02.06.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 26.06.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net