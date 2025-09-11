Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verzeichnet am Freitagvormittag kaum Ausschläge

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Bettermoo(d) Food-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via BMN bei 0,096 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:14 Uhr bei der Bettermoo(d) Food-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im BMN-Handel nahezu unverändert bei 0,096 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie legte bis auf 0,096 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,096 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 0,096 EUR.

Am 26.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,105 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 91,348 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 99,791 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025 vor. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 50000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Am 18.12.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net