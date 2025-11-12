DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,60 -0,1%Nas23.302 -0,7%Bitcoin87.857 -1,1%Euro1,1590 ±0,0%Öl62,72 -3,7%Gold4.191 +1,5%
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Nachmittag im Keller

12.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste zuletzt im BMN-Handel abgeben und fiel um 14,5 Prozent auf 0,068 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,05 EUR -0,01 EUR -14,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel um 15:43 Uhr mit Abschlägen von 14,5 Prozent bei 0,068 EUR. Das Tagestief markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,061 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,061 EUR.

Bei einem Wert von 0,636 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 829,825 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Mit einem Kursverlust von 99,708 Prozent würde die Bettermoo(d) Food-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 50000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Bettermoo(d) Food wird am 18.12.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

