Kursentwicklung im Fokus

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag im Tiefenrausch

12.11.25 09:22 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag im Tiefenrausch

12.11.25 09:22 Uhr

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste zuletzt im BMN-Handel abgeben und fiel um 23,8 Prozent auf 0,061 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies um 09:14 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 23,8 Prozent auf 0,061 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Bettermoo(d) Food-Aktie ging bis auf 0,061 EUR. Bei 0,061 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag.

Am 13.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,636 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bettermoo(d) Food-Aktie somit 90,409 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 0,000 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.07.2025). Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 30.400,000 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 50000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Bettermoo(d) Food wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 vorlegen. Bettermoo(d) Food dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

