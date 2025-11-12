DAX24.351 +1,1%Est505.790 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,28 +4,8%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.716 +2,1%Euro1,1574 -0,1%Öl64,68 -0,7%Gold4.127 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen schließen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie nach Kommunikationspanne unter Spannung: Zwischen Rally und Rücksetzer DroneShield-Aktie nach Kommunikationspanne unter Spannung: Zwischen Rally und Rücksetzer
Infineon-Aktie steigt deutlich: Wachstumsimpulse durch KI-Rechenzentren Infineon-Aktie steigt deutlich: Wachstumsimpulse durch KI-Rechenzentren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++
Bettermoo(d) Food im Fokus

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittwochmittag im Keller

12.11.25 12:04 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittwochmittag im Keller

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 23,8 Prozent auf 0,061 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,05 EUR -0,01 EUR -14,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies um 11:43 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 23,8 Prozent auf 0,061 EUR abwärts. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,061 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,061 EUR.

Bei 0,636 EUR erreichte der Titel am 13.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 90,409 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,000 EUR. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 30.400,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 30.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 50000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Am 18.12.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.12.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bettermoo(d) Food

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bettermoo(d) Food

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung