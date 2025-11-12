Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittwochmittag im Keller

Bettermoo(d) Food im Fokus

Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies um 11:43 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 23,8 Prozent auf 0,061 EUR abwärts. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,061 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,061 EUR.

Bei 0,636 EUR erreichte der Titel am 13.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 90,409 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,000 EUR. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 30.400,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 30.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 50000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Am 18.12.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.12.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.net