Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Nachmittag mit kräftigen Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zuletzt ging es für die Bettermoo(d) Food-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 94,1 Prozent auf 0,013 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte um 15:43 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 94,1 Prozent auf 0,013 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,013 EUR. Bei 0,237 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel.

Am 11.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,080 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bettermoo(d) Food-Aktie somit 99,578 Prozent niedriger. Am 13.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,013 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,000 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 31.10.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,07 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 60000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Am 28.03.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Bettermoo(d) Food veröffentlicht werden. Bettermoo(d) Food dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 26.06.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net