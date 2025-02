Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food gibt am Vormittag deutlich nach

Aktie im Blick

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 5,1 Prozent auf 0,280 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab im BMN-Handel um 09:13 Uhr um 5,1 Prozent auf 0,280 EUR nach. In der Spitze fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,280 EUR. Bei 0,295 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Am 11.03.2024 markierte das Papier bei 3,100 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 90,968 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 0,100 EUR. Mit Abgaben von 64,429 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 31.10.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 60000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net