So bewegt sich Bettermoo(d) Food

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 13,5 Prozent auf 0,225 EUR nach.

Das Papier von Bettermoo(d) Food befand sich um 09:13 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 13,5 Prozent auf 0,225 EUR ab. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,214 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,225 EUR. Zuletzt wurden via BMN 4.950 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,060 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.260,000 Prozent hinzugewinnen. Am 18.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,088 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie 61,067 Prozent sinken.

Am 27.12.2024 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2024 endete. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 60000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 28.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net