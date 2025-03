Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag ohne große Veränderung

Bettermoo(d) Food im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Bettermoo(d) Food-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via BMN bei 0,260 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel um 11:43 Uhr bei 0,260 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 0,260 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Bettermoo(d) Food-Aktie sank bis auf 0,214 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,225 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.950 Bettermoo(d) Food-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2024 bei 3,060 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 1.076,923 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 18.02.2025 auf bis zu 0,088 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 66,308 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 27.12.2024 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 31.10.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 60000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q2 2025 wird am 28.03.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net