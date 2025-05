Bettermoo(d) Food Aktie News: Bullen treiben Bettermoo(d) Food am Vormittag an

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Aktionäre schickten das Papier von Bettermoo(d) Food nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie zuletzt 10,1 Prozent auf 0,131 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:02 Uhr konnte die Aktie von Bettermoo(d) Food zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 10,1 Prozent auf 0,131 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,131 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,113 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 1.854 Bettermoo(d) Food-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 1,285 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Kursplus von 884,674 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,088 EUR am 18.02.2025. Mit Abgaben von 32,874 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 01.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,24 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 20000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Bettermoo(d) Food wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 02.06.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net