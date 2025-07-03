Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 0,056 EUR.

Um 15:43 Uhr konnte die Aktie von Bettermoo(d) Food zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 1,1 Prozent auf 0,056 EUR. Bei 0,056 EUR erreichte die Bettermoo(d) Food-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,055 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 100 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.09.2024 auf bis zu 1,105 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 1.887,410 Prozent Plus fehlen der Bettermoo(d) Food-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.07.2025 Kursverluste bis auf 0,000 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 99,640 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 30.06.2025 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 50000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Voraussichtlich am 18.12.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net