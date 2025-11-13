Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Donnerstagnachmittag nahezu unverändert

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Mit einem Kurs von 0,046 EUR zeigte sich die Bettermoo(d) Food-Aktie im Frankfurt-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 15:43 Uhr bei 0,046 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie sogar auf 0,046 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,046 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,046 EUR.

Am 13.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,502 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bettermoo(d) Food-Aktie somit 90,797 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 0,001 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2025). Mit einem Kursverlust von 98,701 Prozent würde die Bettermoo(d) Food-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 30.06.2025 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 50000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q1 2026 wird am 18.12.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 17.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food.

Redaktion finanzen.net