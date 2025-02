Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verliert am Freitagvormittag kräftig

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Aktionäre schickten das Papier von Bettermoo(d) Food nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 7,2 Prozent auf 0,256 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:13 Uhr mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 7,2 Prozent auf 0,256 EUR. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,256 EUR nach. Bei 0,300 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Bettermoo(d) Food-Aktien beläuft sich auf 22.493 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,100 EUR erreichte der Titel am 11.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 91,742 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,100 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,094 Prozent.

Bettermoo(d) Food gewährte am 27.12.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 60000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 28.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net