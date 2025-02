Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food bricht am Mittag ein

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 21,4 Prozent auf 0,217 EUR abwärts.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies um 11:43 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 21,4 Prozent auf 0,217 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Bettermoo(d) Food-Aktie ging bis auf 0,217 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,300 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 29.493 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Am 11.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,100 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 1.328,571 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,100 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 54,101 Prozent würde die Bettermoo(d) Food-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 27.12.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.10.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 60000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Bettermoo(d) Food am 28.03.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net