Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food steigt am Nachmittag stark

So entwickelt sich Bettermoo(d) Food

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Bettermoo(d) Food. Zuletzt ging es für das Bettermoo(d) Food-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 11,6 Prozent auf 0,212 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im BMN-Handel gewannen die Bettermoo(d) Food-Papiere um 16:00 Uhr 11,6 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,212 EUR. Bei 0,180 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Von der Bettermoo(d) Food-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.000 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2024 bei 3,060 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1.343,396 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bettermoo(d) Food-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.02.2025 bei 0,088 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,679 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 27.12.2024 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2024 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,07 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 60000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Bettermoo(d) Food wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 28.03.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 26.06.2026 werfen.

