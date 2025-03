Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food fällt am Vormittag tief

So entwickelt sich Bettermoo(d) Food

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Bettermoo(d) Food-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,3 Prozent auf 0,180 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:13 Uhr fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 5,3 Prozent auf 0,180 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,180 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,180 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,060 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2024. Gewinne von 1.600,000 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,088 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 105,479 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 60000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.03.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net