Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food fällt am Mittag tief

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Das Papier von Bettermoo(d) Food befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 5,3 Prozent auf 0,180 EUR ab.

Um 11:43 Uhr fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 5,3 Prozent auf 0,180 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,180 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,180 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2024 bei 3,060 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 1.600,000 Prozent Luft nach oben. Am 18.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,088 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 51,333 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 31.10.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,07 CAD je Aktie eingebüßt. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 60000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Bettermoo(d) Food am 28.03.2025 präsentieren. Am 26.06.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

