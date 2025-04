Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Montagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Kurs der Bettermoo(d) Food

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Bettermoo(d) Food-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im BMN-Handel nahezu unverändert bei 0,185 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich um 15:43 Uhr im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,185 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,185 EUR zu. Bei 0,176 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 0,185 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bettermoo(d) Food-Aktien beläuft sich auf 2 Stück.

Am 16.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,790 EUR an. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 89,665 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,088 EUR fiel das Papier am 18.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,649 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Bettermoo(d) Food gewährte am 01.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.01.2025 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,24 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 20000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Bettermoo(d) Food wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 02.06.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net