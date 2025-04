Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verzeichnet am Montagmittag herbe Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Bettermoo(d) Food befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 5,1 Prozent auf 0,185 EUR ab.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:45 Uhr mit Abschlägen von 5,1 Prozent bei 0,185 EUR. In der Spitze büßte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,185 EUR ein. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,218 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.107 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,800 EUR erreichte der Titel am 13.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 89,722 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,163 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie 12,162 Prozent sinken.

Bettermoo(d) Food gewährte am 01.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.01.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,24 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 20000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Voraussichtlich am 02.06.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 26.06.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food.

Redaktion finanzen.net