Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Frankfurt-Handel bei 0,046 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:51 Uhr bei der Bettermoo(d) Food-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Frankfurt bei 0,046 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie legte bis auf 0,054 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Bettermoo(d) Food-Aktie ging bis auf 0,046 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,046 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 1.800 Bettermoo(d) Food-Aktien den Besitzer.

Am 14.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,500 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 982,251 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,001 EUR. Dieser Wert wurde am 17.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 98,701 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 30.06.2025 äußerte sich Bettermoo(d) Food zu den Kennzahlen des am 30.04.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 50000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 17.12.2026.

