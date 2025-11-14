Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Freitagmittag mit kräftigen Verlusten

So entwickelt sich Bettermoo(d) Food

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung zuletzt um 22,5 Prozent auf 0,062 EUR ab.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel um 11:44 Uhr mit Abschlägen von 22,5 Prozent bei 0,062 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bettermoo(d) Food-Aktie ging bis auf 0,062 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,062 EUR.

Am 14.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,550 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 787,097 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,000 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 99,677 Prozent würde die Bettermoo(d) Food-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 30.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q1 2026 wird am 18.12.2025 erwartet. Bettermoo(d) Food dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net