Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Dienstagnachmittag nahe Nulllinie

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bettermoo(d) Food hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Bettermoo(d) Food-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via BMN bei 0,185 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Bettermoo(d) Food-Aktie bewegte sich um 15:43 Uhr kaum. Das Papier stand via BMN bei 0,185 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,185 EUR. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,170 EUR nach. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,170 EUR.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,790 EUR erreichte der Titel am 16.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 867,568 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bettermoo(d) Food-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,088 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,649 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bettermoo(d) Food am 01.04.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 20000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Voraussichtlich am 02.06.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 26.06.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.net