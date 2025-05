Bettermoo(d) Food Aktie News: Bären lasten am Mittag auf Bettermoo(d) Food

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 17,5 Prozent auf 0,085 EUR ab.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:43 Uhr 17,5 Prozent im Minus bei 0,085 EUR. Bei 0,081 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,095 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bettermoo(d) Food-Aktien beläuft sich auf 545 Stück.

Am 17.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,225 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.341,176 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,081 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie 5,176 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bettermoo(d) Food am 01.04.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,24 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 20000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 02.06.2025 präsentieren. Am 26.06.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

