Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food springt am Mittag an

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Bettermoo(d) Food. Zuletzt sprang die Bettermoo(d) Food-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 41,3 Prozent auf 0,214 EUR zu.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 41,3 Prozent auf 0,214 EUR. Kurzfristig markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,214 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,160 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 1.000 Bettermoo(d) Food-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,695 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 692,056 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 0,013 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 93,925 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bettermoo(d) Food am 01.04.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,24 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 20000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 02.06.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 26.06.2026 werfen.

