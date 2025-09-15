Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food zieht am Nachmittag deutlich an

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bettermoo(d) Food zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 84,1 Prozent auf 0,176 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie stieg im BMN-Handel. Um 16:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 84,1 Prozent auf 0,176 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,176 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,085 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 40 Bettermoo(d) Food-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,105 EUR) erklomm das Papier am 26.09.2024. 527,841 Prozent Plus fehlen der Bettermoo(d) Food-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 99,886 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025 vor. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.12.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net