Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Nachmittag massiv unter Druck

Bettermoo(d) Food im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zuletzt fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 21,7 Prozent auf 0,235 EUR ab.

Das Papier von Bettermoo(d) Food befand sich um 15:43 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 21,7 Prozent auf 0,235 EUR ab. In der Spitze büßte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,235 EUR ein. Bei 0,300 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Zuletzt wechselten 1.881 Bettermoo(d) Food-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2024 bei 3,100 EUR. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 1.219,149 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.02.2025 bei 0,100 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,617 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 27.12.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 60000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Am 28.03.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 26.06.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net