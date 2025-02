Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger schicken Bettermoo(d) Food am Montagvormittag tief südwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 21,0 Prozent auf 0,237 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:14 Uhr mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 21,0 Prozent auf 0,237 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bettermoo(d) Food-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,237 EUR aus. Bei 0,300 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2024 bei 3,100 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bettermoo(d) Food-Aktie somit 92,355 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,100 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 57,975 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bettermoo(d) Food gewährte am 27.12.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2024 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 CAD je Aktie gewesen. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 60000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.03.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net