Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von Bettermoo(d) Food

Bettermoo(d) Food im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zuletzt ging es für die Bettermoo(d) Food-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 6,0 Prozent auf 0,282 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab im BMN-Handel um 11:51 Uhr um 6,0 Prozent auf 0,282 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Bettermoo(d) Food-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,237 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,300 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 1.802 Bettermoo(d) Food-Aktien den Besitzer.

Bei 3,100 EUR erreichte der Titel am 11.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 999,291 Prozent Luft nach oben. Am 04.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,100 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 64,681 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 27.12.2024 äußerte sich Bettermoo(d) Food zu den Kennzahlen des am 31.10.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 CAD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 60000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.03.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net