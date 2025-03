Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verteuert sich am Vormittag kräftig

Blick auf Bettermoo(d) Food-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Das Papier von Bettermoo(d) Food legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 18,1 Prozent auf 0,225 EUR.

Um 09:17 Uhr wies die Bettermoo(d) Food-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 18,1 Prozent auf 0,225 EUR nach oben. Die Bettermoo(d) Food-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,225 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,200 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.500 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,040 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 1.251,111 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 0,176 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 22,000 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Bettermoo(d) Food gewährte am 27.12.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,07 CAD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 60000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 26.06.2026.

