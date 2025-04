Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Das Papier von Bettermoo(d) Food konnte um 15:43 Uhr klettern und stieg im BMN-Handel um 0,9 Prozent auf 0,164 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,199 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,158 EUR. Von der Bettermoo(d) Food-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.000 Stück gehandelt.

Am 19.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,755 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 970,122 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 18.02.2025 auf bis zu 0,088 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 46,585 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bettermoo(d) Food gewährte am 01.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.01.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,24 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 20000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.06.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net