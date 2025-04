Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Donnerstagvormittag im Keller

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 39,0 Prozent auf 0,131 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 09:17 Uhr um 39,0 Prozent auf 0,131 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Bettermoo(d) Food-Aktie ging bis auf 0,131 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,151 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 1.300 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,695 EUR) erklomm das Papier am 24.04.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.198,851 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,013 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 90,038 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.01.2025 abgelaufenen Quartal legte Bettermoo(d) Food am 01.04.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 20000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q1 2026 wird am 02.06.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net