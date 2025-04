Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger schicken Bettermoo(d) Food am Donnerstagmittag ins Minus

Bettermoo(d) Food im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,6 Prozent bei 0,155 EUR.

Der Bettermoo(d) Food-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Um 11:43 Uhr verlor das Papier 4,6 Prozent auf 0,155 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,155 EUR nach. Mit einem Wert von 0,158 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.04.2024 bei 1,755 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.032,258 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,088 EUR ab. Abschläge von 43,484 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 01.04.2025 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2025 endete. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,24 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 20000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 02.06.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 26.06.2026.

