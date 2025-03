Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Kursverlauf

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im BMN-Handel bei 0,190 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie kam im BMN-Handel um 15:44 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,190 EUR. Bei 0,190 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,185 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,190 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 2 Bettermoo(d) Food-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,060 EUR erreichte der Titel am 18.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1.510,526 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 0,088 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,895 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 31.10.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 60000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 28.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 26.06.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net