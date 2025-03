Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food behauptet sich am Vormittag

Bettermoo(d) Food im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Mit einem Kurs von 0,190 EUR zeigte sich die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel zuletzt kaum verändert.

Im BMN-Handel kam die Bettermoo(d) Food-Aktie um 09:13 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,190 EUR. In der Spitze gewann die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,190 EUR. Das Tagestief markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,190 EUR. Mit einem Wert von 0,190 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,060 EUR erreichte der Titel am 18.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 1.510,526 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,088 EUR. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 116,895 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 27.12.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 60000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Bettermoo(d) Food dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 28.03.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 26.06.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net