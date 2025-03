Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag stabil

So entwickelt sich Bettermoo(d) Food

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Mit einem Wert von 0,190 EUR bewegte sich die Bettermoo(d) Food-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 11:43 Uhr bei der Bettermoo(d) Food-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im BMN-Handel nahezu unverändert bei 0,190 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,190 EUR an. In der Spitze fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,190 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,190 EUR.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2024 auf bis zu 3,060 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bettermoo(d) Food-Aktie 1.510,526 Prozent zulegen. Am 18.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,088 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 53,895 Prozent würde die Bettermoo(d) Food-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Bettermoo(d) Food gewährte am 27.12.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 CAD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 60000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Bettermoo(d) Food dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 28.03.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net